Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская свой отпуск проводит на Мальдивах.

В своем Instagram супруга игрока донецкого "Шахтера" похвасталась снимками с белоснежных пляжей Индийского океана.

В кадре украинка демонстрирует свое идеально тело, доказывая, что прекрасно восстановилась после родов двоих детей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями красавицы.

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка @vikakonoplyanka

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" Давид Хочолава закрутил роман с финалисткой конкурса красоты Мисс Украина Юлией Сидоренко.

В 2016 году тогда еще 18-летняя сумчанка вошла в топ-25 самых красивых девушек страны. Накануне Юлия выложила романтичное видео.

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