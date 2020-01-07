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7 января • обновлено в 18:09
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Жена Коноплянки разделась, показав шикарное тело

3.6т
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Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская свой отпуск проводит на Мальдивах.

В своем Instagram супруга игрока донецкого "Шахтера" похвасталась снимками с белоснежных пляжей Индийского океана.

В кадре украинка демонстрирует свое идеально тело, доказывая, что прекрасно восстановилась после родов двоих детей.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями красавицы.

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Виктория Коноплянка

Виктория Коноплянка

@vikakonoplyanka

Новости
Жена Коноплянки показала, что с ней было после гола мужа: домашнее видео

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" Давид Хочолава закрутил роман с финалисткой конкурса красоты Мисс Украина Юлией Сидоренко.

В 2016 году тогда еще 18-летняя сумчанка вошла в топ-25 самых красивых девушек страны. Накануне Юлия выложила романтичное видео.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
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