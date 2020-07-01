Жена Коноплянки после душа впервые снялась в онлайн-фотосессии

Максим Богданов Раздевалка 19:40, 1.07.2020 Обновлено: 20:12, 1.07.2020

Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская похвасталась новой фотосессией.

В своем Instagram супруга игрока донецкого "Шахтера" выложила снимки с онлайн-фотосессии, признавшись, что сделала это впервые.

"Вышла из душа, созвонилась с фотографом, и получилась моя первая онлайн-фотосессия,и думаю не последняя", – подписала снимок девушка.

Подобные съемки стали набирать обороты во время карантина. Фотографы созванивались с клиентами в зуме/скайпе и делали снимки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями красавицы.

Instagram Виктории Шиманской
Instagram Виктории Шиманской
Instagram Виктории Шиманской
Instagram Виктории Шиманской
Instagram Виктории Шиманской

Как сообщал OBOZREVATEL, Вика свой отпуск провела на Мальдивах.

У себя в аккаунте девушка выложила снимки в купальнике, которые были сделаны на белоснежных пляжах Индийского океана.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Порошенко под стенами ГБР предупредил власть, что "кварталовские штучки" не пройдут

Надеюсь, люди осознают, сколько мы страдали от России, – Пидручный

Домбровскую, названную коллегами "сосной", заподозрили в любви к Путину. Фото

"Слуги народа" обсуждали "алкопати" на заседании Рады: в сеть попала переписка

Заменить всех: Зеленский решил создать новый орган расследований