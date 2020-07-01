Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская похвасталась новой фотосессией.

В своем Instagram супруга игрока донецкого "Шахтера" выложила снимки с онлайн-фотосессии, признавшись что сделала это впервые.

"Вышла из душа, созвонилась с фотографом, и получилась моя первая онлайн-фотосессия,и думаю не последняя", – подписала снимок девушка.

Подобные съемки стали набирать обороты во время карантина. Фотографы созванивались с клиентами в зуме/скайпе и делали снимки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями красавицы.

Жена Коноплянки после душа впервые снялась в онлайн-фотоссессии Instagram Виктории Шиманской

Жена Коноплянки после душа впервые снялась в онлайн-фотоссессии Instagram Виктории Шиманской

Жена Коноплянки после душа впервые снялась в онлайн-фотоссессии Instagram Виктории Шиманской

Жена Коноплянки после душа впервые снялась в онлайн-фотоссессии Instagram Виктории Шиманской

Жена Коноплянки после душа впервые снялась в онлайн-фотоссессии Instagram Виктории Шиманской

Как сообщал OBOZREVATEL, Вика свой отпуск провела на Мальдивах.

У себя в аккаунте девушка выложила снимки в купальнике, которые были сделаны на белоснежных пляжах Индийского океана.