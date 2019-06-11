Жена Коноплянки показала, как отреагировала на гол мужа: домашнее видео

Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская бурно отреагировала на гол своего супруга в отборочном матче Евро-2020.

В игре с Сербией игрок "Шальке" сделал дубль, а 31-летняя девушка после первого удара начала прыгать от радости и расцеловала телевизор.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, а также полюбоваться другими снимками девушки.

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Виктория Шиманская Instagram

Напомним, что OBOZREVATEL представил все расклады для нашей команды. У Украины есть несколько вариантов, чтобы с первого места выйти на Евро-2020.

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