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Жена Коноплянки показала, как отреагировала на гол мужа: домашнее видео

2.9тЧитать материал на украинском

Супруга форварда сборной Украины по футболу Евгения Коноплянки Виктория Шиманская бурно отреагировала на гол своего супруга в отборочном матче Евро-2020.

В игре с Сербией игрок "Шальке" сделал дубль, а 31-летняя девушка после первого удара начала прыгать от радости и расцеловала телевизор.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было, а также полюбоваться другими снимками девушки.

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Виктория Шиманская

Виктория Шиманская

Instagram

Новости
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Напомним, что OBOZREVATEL представил все расклады для нашей команды. У Украины есть несколько вариантов, чтобы с первого места выйти на Евро-2020.

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Евгений Коноплянка
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