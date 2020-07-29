Жена Кличко в платье с декольте снялась в роскошной фотосессии

Супруга легендарного украинского боксера, "вечного" чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а теперь "просто" мэра Киева Виталия Кличко, произвела фурор в Instagram своей новой фотосессией.

46-летня Наталья продемонстрировала новые украшения из камней Сваровски, снявшись в белом платье с внушительным декольте.

Пользователи в комментариях не остались равнодушными к такой красоте, завалив украинку восторженными отзывами.

Наталья Кличко снялась в фотосессии Instagram Натальи Кличко

Наталья Кличко в белом платье Instagram Натальи Кличко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья поделилась особенным секретом красоты, а также поведала о своих тренировках и питании.

Напомним, что 19 июля Виталию Владимировичу исполнилось 49 лет. В честь этого в сети вспомнили самые мощные нокауты знаменитого чемпиона.