Мария Гусева позирует в наряде с глубоким вырезом

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Олега Гусева Мария собрала множество восторженных комментариев, похваставшись фотографией в сексуальном платье с большим декольте.

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

"Машенька, ты обворожительна", "Нереальная красотка", "Очень красивая девушка", - не смогли сдержать эмоций пораженные подписчики.

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Жена Гусева поразила своим декольте Instagram Марии Гусевой

Напомним, что Мария и Олег сыграли пышную свадьбу в мае 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2015-го Мария Гусева сделала мужу подарок на новогодние праздники, родив дочь Александру. Это второй ребенок игрока "бело-синих" - от первого брака у полузащитника есть сын Алексей. Ранее Маша покорила сеть пикантными фото.

Кроме того, девушка собрала бесчисленное количество отзывов, показав роскошную фигуру в откровенном купальнике