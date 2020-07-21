Жена Гусева покорила подписчиков, поделившись с ними своей красотой

Жена бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Олега Гусева Мария опубликовала фотографию в обтягивающем боди телесного цвета.

"Настало время делиться красотой", – подписала снимок девушка.

Мария Гусева покорила подписчиков, поделившись с ними своей красотой Instagram Марии Гусевой

Подписчики Марии высоко оценили фото, засыпав ее комплиментами.

"Афродита", "Какая красотка", "Шикарная", "Идеально", "Вы прекрасны", "Ракета, бомба, петарда", "Что за секси леди?", "Идеальная".

Напомним, что Олег и Мария сыграли свадьбу в мае 2013 года. В январе 2015-го экс-футболист во второй раз стал отцом – жена подарила ему дочь Александру. У Гусева также есть сын Алексей от первого брака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мария взбудоражила сеть, порадовав поклонников фотографиями с большим декольте.