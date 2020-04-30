Футболист сборной Украины и полтавской "Ворсклы" Игорь Пердута рассказал о забавных ситуациях, связанных с его фамилией.

Игорь Пердута с женой Полтавщина Спорт

"Без шуток не обходилось и в детстве, и во взрослом футболе. Но мне везло с людьми – над моей фамилией никто не смеялся зло. Все подколки всегда были дружескими. Я понимаю, что само слово Пердута довольно забавное, и если бы я сам услышал такую ​​фамилию, я бы улыбнулся. Вы же наверняка слышали, как меня партнеры зовут на поле – Пердя или Пердюня", - пошутил спортсмен.

По словам 29-летнего защитника, фамилия не приносит ему никакого дискомфорта, и его будущая супруга не испытала никаких отрицательных эмоций в ЗАГСе.

"Легко ли жена согласилась взять фамилию? Она большая молодец. Я сам удивился, если честно, как легко она ее взяла. Она еще так удивленно у меня спрашивала: "Тю, а какую еще я должна брать?" В конце концов, у нее девичья фамилия Москаль", – приводит слова Пердуты "Полтавщина спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, Пердута получил вызов в национальную команду в 2017 году и на церемонии посвящения спел "Червону Руту".

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