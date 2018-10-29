Жена футболиста сборной Украины поразила сеть откровенными снимками

Супруга футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова своей красотой произвела настоящий фурор в социальных сетях. Лиза Третьякова занимается фитнесом и регулярно выкладывает результаты своей работы в Instagram.
Поклонники оставляют сотни комментариев буквально под каждым откровенным снимком красотки. Отметим, что кроме занятий в тренажерном зале, брюнетка находит время и для своей дочки Сабрины.
Тренировки не проходят бесследно 💪🏼 ⠀ Не зря качаю 🌰 ⠀ P.s. Ну что, доедаем все свои конфетки, шоколадки и уже в понедельник начинаем популярный марафон "21 день без сахара" и прочей гадости ?!🙈 ⠀ Приведём кожу лица в порядок и изменим качество тела в лучшую сторону 😌👌🏼 ⠀ Кто со мной, девочки ?👇🏼
OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться красотой фитоняшки.
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова с мужем и ребенком
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Лиза Третьякова
Напомним, что недавно жена футболиста сборной Украины снялась в откровенной фотосессии.