Жена футболиста сборной Украины поразила сеть откровенными снимками

Супруга футболиста молодежной сборной Украины Максима Третьякова своей красотой произвела настоящий фурор в социальных сетях. Лиза Третьякова занимается фитнесом и регулярно выкладывает результаты своей работы в Instagram.

Поклонники оставляют сотни комментариев буквально под каждым откровенным снимком красотки. Отметим, что кроме занятий в тренажерном зале, брюнетка находит время и для своей дочки Сабрины.

OBOZREVATEL предлагает читателям полюбоваться красотой фитоняшки.

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова с мужем и ребенком Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Лиза Третьякова Instagram

Напомним, что недавно жена футболиста сборной Украины снялась в откровенной фотосессии.