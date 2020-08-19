Жена футболиста сборной Украины показала себя в соблазнительном бикини-"обманке"

Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского произвела настоящий фурор на своих подписчиков в Instagram, выложив свое фото с летнего отдыха в Турции.

В кадре Алина запечатлена в бикини, полоски которого создают иллюзию просвечивающегося купальника.

Поклонники красотки не смогли сдержать эмоций, забросав ее комплиментами.

"Как всегда секси", "Безумно красивая", "Как всегда увау!", - пишут юзеры.

Алина Буяльская в бикини, который создает эффект полуобнаженности Instagram Алины Буяльской

Комментарии под фото Instagram Алины Буяльской

Ранее супруга Виталия Буяльского в резком тоне ответила критикам, комментирующим ее внешность.

Алина Буяльская заявила, что она не обязана всем нравится и посоветовала всем недовольным вставить себе силиконовый мозг.

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