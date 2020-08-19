Жена футболиста сборной Украины показала себя в соблазнительном бикини-"обманке"

Алина выложила снимок в Instagram.
Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского произвела настоящий фурор на своих подписчиков в Instagram, выложив свое фото с летнего отдыха в Турции.
В кадре Алина запечатлена в бикини, полоски которого создают иллюзию просвечивающегося купальника.
Поклонники красотки не смогли сдержать эмоций, забросав ее комплиментами.
"Как всегда секси", "Безумно красивая", "Как всегда увау!", - пишут юзеры.
Алина Буяльская в бикини, который создает эффект полуобнаженности Instagram Алины Буяльской
Комментарии под фото Instagram Алины Буяльской
Ранее супруга Виталия Буяльского в резком тоне ответила критикам, комментирующим ее внешность.
Алина Буяльская заявила, что она не обязана всем нравится и посоветовала всем недовольным вставить себе силиконовый мозг.
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