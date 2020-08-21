Жена футболиста сборной Украины показала себя в купальнике "без фильтров"
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский проводит свой отдых с семьей на Сардинии.
Супруга украинского игрока "Аталанты" порадовала своих подписчиков в Instagram, выложив фотографию в купальнике, отметив, что на снимке нет никаких фильтров.
"Невероятно красивая", "Стройная какая", "Прекрасная", – оценили фото в комментариях.
Ранее Роксана призналась, что украинский язык не будет родным для их совместной дочки.
Недавно Роксана произвела фурор среди своих подписчиков в Instagram, разместив фотографии с берега озера Гарда – самого большого озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп.
26-летняя жена футболиста "Аталанты" попозировала в купальнике, демонстрируя свою фигуру спустя полгода после родов.