Жена футболиста сборной Украины показала себя в купальнике "без фильтров"

Футболист сборной Украины Руслан Малиновский проводит свой отдых с семьей на Сардинии.

Супруга украинского игрока "Аталанты" порадовала своих подписчиков в Instagram, выложив фотографию в купальнике, отметив, что на снимке нет никаких фильтров.

Роксана Малиновская позирует на пляже Instagram Роксаны Малиновской

Роксана Малиновская на берегу моря Instagram Роксаны Малиновской

Роксана Малиновская продемонстрировала свою фигуру в бикини Instagram Роксаны Малиновской

"Невероятно красивая", "Стройная какая", "Прекрасная", – оценили фото в комментариях.

Комментарии под фото Instagram Роксаны Малиновской

Роксана Малиновская на шезлонге Instagram Роксаны Малиновской

Роксана Малиновская выходит из бассейна Instagram Роксаны Малиновской

Ранее Роксана призналась, что украинский язык не будет родным для их совместной дочки.

Недавно Роксана произвела фурор среди своих подписчиков в Instagram, разместив фотографии с берега озера Гарда – самого большого озеро в Италии, расположенное вблизи южного подножья Альп.

26-летняя жена футболиста "Аталанты" попозировала в купальнике, демонстрируя свою фигуру спустя полгода после родов.

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