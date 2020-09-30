Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру в откровенном купальнике

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Алина Буяльская

Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского очаровала своей фигурой поклонников в Instagram.

Алина Буяльская выложила свои фото с отдыха в турецком Бодруме и собрала огромное количество восторженных комментариях.

В кадре девушка запечатлена в бикини со смелым вырезом в нижней части наряда.

Алина со смелым вырезом плавок
Алина Буяльская на берегу
Алина Буяльская в профиль
Алина Буяльская с дочкой
Алина Буяльская на фоне гор

Юзеры в комментария назвали фигуру красотки потрясающей.

Фоловеры украинки в восторге от снимком

Ранее Алина показала себя в соблазнительном бикини-"обманке", полоски которого создают иллюзию просвечивающегося купальника.

ТурцияБодрумВиталий Буяльский