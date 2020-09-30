Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру в откровенном купальнике

Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского очаровала своей фигурой поклонников в Instagram.

Алина Буяльская выложила свои фото с отдыха в турецком Бодруме и собрала огромное количество восторженных комментариях.

В кадре девушка запечатлена в бикини со смелым вырезом в нижней части наряда.

Юзеры в комментария назвали фигуру красотки потрясающей.

Ранее Алина показала себя в соблазнительном бикини-"обманке", полоски которого создают иллюзию просвечивающегося купальника.