Жена футболиста сборной Украины показала потрясающую фигуру в откровенном купальнике
Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского очаровала своей фигурой поклонников в Instagram.
Алина Буяльская выложила свои фото с отдыха в турецком Бодруме и собрала огромное количество восторженных комментариях.
В кадре девушка запечатлена в бикини со смелым вырезом в нижней части наряда.
Юзеры в комментария назвали фигуру красотки потрясающей.
Ранее Алина показала себя в соблазнительном бикини-"обманке", полоски которого создают иллюзию просвечивающегося купальника.