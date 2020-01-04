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4 января • обновлено в 15:39
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Жена футболиста сборной Украины похвасталась соблазнительными фото с отдыха

2.6т
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Экс-футболист молодежной сборной Украины Владислав Калитвинцев вместе со своей супругой проводит отпуск на Мальдивах.

Ирина Мусейчук у себя в Instagram похвасталась фотографиями с отдыха, вызвав восторг у подписчиков. На снимках очаровательная брюнетка нежится на белоснежном пляже.

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

Ирина Мусейчук

Ирина Мусейчук

@irina_museichuk

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ира порадовать своих друзей и подписчиков яркими фотками из отеля "D Maris Bay".

Красотка вызвала настоящий фурор в Instagram, разместив снимок, на котором она запечатлена абсолютно обнаженной, любующейся великолепным видом из своего номера.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Владислав Калитвинцев
Место
Мальдивы
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну что сказать.....очень жаль что его жена хво.да и всем показывает такие фото,я бы с такой не жил
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