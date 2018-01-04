Жена футболиста сборной Украины похвасталась соблазнительными фото с отдыха

Супруга голкипера Дениса Бойко Валерия порадовала своих подписчиков новыми роскошными фотографиями. Жена вратаря сборной Украины опубликовала в Instagram несколько жарких кадров.
На снимках, сделанных в Танзании Лера нежится на белоснежных песках архипелага Занзибара.
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Лера Бойко
Напомним, что Бойко в январе 2016 года перешёл в "Бешикташ", подписав контракт на 3,5 года. Размер трансфера составил от 3,3 до 4 млн евро. Дебютировал за турецкий клуб 10 февраля 2016 года в матче Кубка Турции против "Коньяспора".
В "Бешикташе" Бойко играл нечасто, уступая конкуренцию Толге Зенгину и в сентябре 2017 был переведён в дубль клуба - "Бешикташ U-21".