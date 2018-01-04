Жена футболиста сборной Украины похвасталась соблазнительными фото с отдыха

Супруга голкипера Дениса Бойко Валерия порадовала своих подписчиков новыми роскошными фотографиями. Жена вратаря сборной Украины опубликовала в Instagram несколько жарких кадров.

На снимках, сделанных в Танзании Лера нежится на белоснежных песках архипелага Занзибара.

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Лера Бойко Instagram

Напомним, что Бойко в январе 2016 года перешёл в "Бешикташ", подписав контракт на 3,5 года. Размер трансфера составил от 3,3 до 4 млн евро. Дебютировал за турецкий клуб 10 февраля 2016 года в матче Кубка Турции против "Коньяспора".

В "Бешикташе" Бойко играл нечасто, уступая конкуренцию Толге Зенгину и в сентябре 2017 был переведён в дубль клуба - "Бешикташ U-21".