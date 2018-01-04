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Жена футболиста сборной Украины похвасталась соблазнительными фото с отдыха

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Супруга голкипера Дениса Бойко Валерия порадовала своих подписчиков новыми роскошными фотографиями. Жена вратаря сборной Украины опубликовала в Instagram несколько жарких кадров.

На снимках, сделанных в Танзании Лера нежится на белоснежных песках архипелага Занзибара.

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Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Instagram

Лера Бойко

Instagram

Напомним, что Бойко в январе 2016 года перешёл в "Бешикташ", подписав контракт на 3,5 года. Размер трансфера составил от 3,3 до 4 млн евро. Дебютировал за турецкий клуб 10 февраля 2016 года в матче Кубка Турции против "Коньяспора".

В "Бешикташе" Бойко играл нечасто, уступая конкуренцию Толге Зенгину и в сентябре 2017 был переведён в дубль клуба - "Бешикташ U-21".

Персона
Денис Бойко
Место
Танзания
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