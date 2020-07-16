Жена футболиста "Динамо" показала себя в откровенном купальнике
Алина Буяльская. Instagarm Алины Буяльской
Супруга хавбека киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram, выложив пляжное фото.
В кадре 29-летняя Алина позирует в откровенном купальнике, который практически не скрывает интимные части ее груди, подчеркивая при этом пышные объемы.
Алина Буяльская позирует в купальнике Instagram Алины Буяльской
В комментария под снимком поклонники девушки завалили ее комплиментами.
"Глаз не оторвать", "Вау", "Алина всех затмила женственностью", "Лучшая из лучших", - пишут фолловеры.
Жена футболиста "Динамо" показала себя в откровенном купальнике
Жена футболиста "Динамо" показала себя в откровенном купальнике
Жена футболиста "Динамо" показала себя в откровенном купальнике
Отметим, что это не первый случай, когда Алина покорила подписчиков в Instagram своим откровенным купальником. Ранее девушка снялась в другом наряде, который был просвечивающимся.
У Алин Буяльской два образования: политолога и визажиста. На сегодняшний день Алина активно ведет себя в соцсетях, раздавая советы по материнству, правильному питанию и идеальной фигуре.
Несколько месяцев назад Алина снялась в откровенной фотосессии. Красотка произвела настоящий фурор среди подписчиков. Фото, на котором девушка обнажила свою грудь, в комментария назвали "очень горячим".