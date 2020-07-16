Супруга хавбека киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского произвела настоящий фурор среди своих подписчиков в Instagram, выложив пляжное фото.

В кадре 29-летняя Алина позирует в откровенном купальнике, который практически не скрывает интимные части ее груди, подчеркивая при этом пышные объемы.

Алина Буяльская позирует в купальнике Instagram Алины Буяльской

В комментария под снимком поклонники девушки завалили ее комплиментами.

"Глаз не оторвать", "Вау", "Алина всех затмила женственностью", "Лучшая из лучших", - пишут фолловеры.

Жена футболиста "Динамо" показала себя в откровенном купальнике

Жена футболиста "Динамо" показала себя в откровенном купальнике

Жена футболиста "Динамо" показала себя в откровенном купальнике

Отметим, что это не первый случай, когда Алина покорила подписчиков в Instagram своим откровенным купальником. Ранее девушка снялась в другом наряде, который был просвечивающимся.

У Алин Буяльской два образования: политолога и визажиста. На сегодняшний день Алина активно ведет себя в соцсетях, раздавая советы по материнству, правильному питанию и идеальной фигуре.

Несколько месяцев назад Алина снялась в откровенной фотосессии. Красотка произвела настоящий фурор среди подписчиков. Фото, на котором девушка обнажила свою грудь, в комментария назвали "очень горячим".