Жена Эсекьеля Гарая Тамара Горро станцевала стриптиз и обломала мужа

Михаил Морозов Раздевалка 10:38, 14.05.2020

Жена аргентинского футболиста "Валенсии" Эсекьеля Гарая Тамара Горро станцевала стриптиз под знаменитую песню Джорджа Майкла "Careless Whisper".

На видео, изначально опубликованном в TikTok, Горро соблазнительно станцевала перед мужем в бледно-розовом платье, затем медленно опустила лямку, сняла свой наряд и голышом встала за дверью, поманив к себе Гарая. Аргентинец поддался на эту провокацию, но когда подошел ближе, жена вручила ему ведро и швабру, намекнув на то, что в доме давно не делалась уборка.

Тамара Горро
Mundo Deportivo

До "Валенсии" 33-летний защитник выступал за питерский "Зенит", лиссабонскую "Бенфику" и мадридский "Реал".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тамара Горро показала себя полностью голой в честь достижения отметки в 1,6 миллиона подписчиков в Instagram.

Комментировать
Спорт Раздевалка

Смотрите также

Все против всех, или Украина с нуля

"За диваном отсидишься?" Соколова нецензурно обратилась к Усику

В селе в Одесской области построят уникальную площадь с летним кинотеатром

Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в ОРДЛО

Саакашвили хочет расторгнуть соглашение Украины с МВФ