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Жена экс-капитана "Динамо" засветила грудь: смелое фото

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Жена бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина опубликовала новое провокационное фото в социальной сети Instagram.

Ирина похвасталась снимком с празднования дня рождения своей подруги, супруги экс-игрока "Днепра" Виталия Мандзюка Анны. "Третий день мы празднуем твой Д.Р. Трети-и-и-и-и-й! Первый раз в жизни я уже поскорее хочу будни, чтобы отдохнуть", – оставила подпись Морозюк.

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При этом на снимке она позирует в блузке с очень откровенным декольте. "Бедняжка, устала, даже нету сил в лифе запрячься", "Ира, ты ох***но выглядишь! Звезда", "Ты сексуальное чудо", "Почти выпала сиська", "Достойно, таких близнецов нельзя держать взаперти", "Хорошие сиськи", – пошутили над девушкой в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

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Персоны
Ирина МорозюкНиколай Морозюк
Тег
ФК Динамо Киев
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