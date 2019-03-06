Жена экс-капитана "Динамо" попала в жуткую аварию

Супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина попала в жуткое ДТП в Турции. В такси, на котором ехала девушка, врезалась встречная машина.

Ирину немедленно доставили в больницу и оказали ей медицинскую помощь. Вскоре к девушке приехал ее супруг Николай, сообщает Tribuna.

ДТП с Ириной Морозюк Tribuna

ДТП с Ириной Морозюк Tribuna

ДТП с Ириной Морозюк Tribuna

На своей странице в Instagram Stories жена футболиста "Ризеспора" запостила фото с последствиями аварии.

"Я жива. Слава Богу. Спасибо всем, кто переживал за меня. Сегодня мой второй день рожденья", - написала девушка.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Морозюк из "Динамо" на правах аренды перешел в турецкий "Ризерспор".

Как сообщал OBOZREVATEL, Николай Морозюк заработал удаление в турецкой Суперлиге. В матче против "Фенербахче" 2 марта 2019 года украинский футболист в конце первого тайма оставил свою команду в меньшинстве.

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