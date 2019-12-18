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18 декабря • обновлено в 18:48
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Жена экс-капитана "Динамо" полностью разделась на пляже - фотофакт

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Ирина Морозюк, супруга бывшего футболиста киевского "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, поразила своих подписчиком в Instagram неожиданным поступком.

30-летняя красотка, никого не стесняясь, полностью разделась на одном из пляжей Дубая.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим оценить формы жены экс-игрока сборной Украины по футболу.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

Instagram Ирины Морозюк

Новости
Ирина Морозюк показала трюк со своей силиконовой грудью и мячом - опубликовано видео

Напомним, ранее Ирина Морозюк поразила своих поклонников, снявшись топлес в своей спальне .

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк опубликовала голое фото со своим супругом, который на данный момент защищает цвета турецкого "Ризеспора".

В конце ноября Ира выложила свои раздетые фотографии на всеобщее обозрение, и сорвала настоящий шквал восторженных комментариев.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Ирина Морозюк
Место
ОАЭ Дубай
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