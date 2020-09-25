Жена экс-игрока сборной Турции предложила более миллиона долларов за его убийство

Жена экс-футболиста сборной Турции Эмре Ашика Ягмур предложила киллеру 10 млн турецких лир (около 1,3 млн долларов) за его убийство и поиск безопасного места для того, чтобы закопать тело.

Как сообщает издание HurriyetDailyNews, ее план провалился после того, как исполнитель заказа в последний момент передумал и рассказал обо всем бывшему игроку "Бешикташа", "Галатасарая" и "Фенербахче".

Теперь Ягмур и ее любовнику Эрди Сунгуру будут предъявлены обвинения в покушении на убийство. По словам последнего, сначала жена футболиста хотела, чтобы он самостоятельно лишил жизни Ашика, но Сунгур отказался.

"У нас с Ягмур был роман. Она только и думала о том, чтобы прибрать к рукам наследство после смерти Эмре Ашика. Ягмур предложила мне убить его, но я отказался. Один раз она принесла кусок мяса и сказала в него выстрелить, но я не смог, и это ее очень разозлило", – рассказал любовник.

После этого Сунгур свел Ягмур со своим знакомым киллером, который отсидел в тюрьме за убийство трех человек. Началась активная подготовка к реализации замысла, но в последний момент наемник передумал и сообщил обо всем представителям спортсмена.

Отмечается, что Эмре Ашик и его жена узаконили отношения в 2012 году во Франции. Пара все еще состоит в браке, у них есть трое общих детей.

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