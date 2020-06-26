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Жена экс-игрока "Динамо" оголила грудь во время фотосессии

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
2,6 т.
Сергей и Маргарита Рыбалки в воротах

Жена Сергей Рыбалки обнажила грудь во время фотосессии (Источник фото - sport.znaj.ua)

Жена бывшего полузащитника киевского "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита приняла участие в крайне откровенной фотосессии.

Девушка не постеснялась позировать в коротких джинсовых шортах и прозрачных платье и бюстгальтере.

Маргарита Рыбалка

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Маргарита Рыбалка

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Маргарита Рыбалка

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Маргарита Рыбалка

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Отметим, что ранее Маргарита занималась музыкой, она была участницей группы "Арктика" и солисткой коллектива "AmsteRdam”, но закончила карьеру, познакомившись с Сергеем.

Недавно украинский футболист попал в необычную ситуацию. Турецкий "Сивасспор", которому принадлежит Рыбалка, приостановил контракт с нашим соотечественником до июня 2020 года из-за серьезной травмы колена у игрока. В 2018 году он подписал трехлетнее соглашение с командой.

"Сивасспор" занимает третье место в турецкой Суперлиге, отставая от лидера на шесть очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена бывшего футболиста киевского "Динамо" Олега Гусева Мария поразила поклонников своим декольте.

Сергей Рыбалка (футболист)
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