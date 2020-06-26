Жена экс-игрока "Динамо" оголила грудь во время фотосессии

Жена Сергей Рыбалки обнажила грудь во время фотосессии (Источник фото - sport.znaj.ua)

Жена бывшего полузащитника киевского "Динамо" Сергея Рыбалки Маргарита приняла участие в крайне откровенной фотосессии.

Девушка не постеснялась позировать в коротких джинсовых шортах и прозрачных платье и бюстгальтере.

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Маргарита Рыбалка XSPORT.ua

Отметим, что ранее Маргарита занималась музыкой, она была участницей группы "Арктика" и солисткой коллектива "AmsteRdam”, но закончила карьеру, познакомившись с Сергеем.

Недавно украинский футболист попал в необычную ситуацию. Турецкий "Сивасспор", которому принадлежит Рыбалка, приостановил контракт с нашим соотечественником до июня 2020 года из-за серьезной травмы колена у игрока. В 2018 году он подписал трехлетнее соглашение с командой.

"Сивасспор" занимает третье место в турецкой Суперлиге, отставая от лидера на шесть очков.

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