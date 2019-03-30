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Жена экс-футболиста "Динамо" опубликовала голое фото

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Жена бывшего игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирина поделилась в сети откровенным фото. Снимок, на которым обнаженная девушка лежит в постели со своим мужем, она опубликовала на своей странице в Instagram Stories.

Жена экс-футболиста "Динамо" опубликовала голое фото

Новости
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Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

instagram.com/irina_moroziuk

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк рассказал, чем для него закончился скандал с его супругой Ириной. В августе 2016 года девушка сказала фанатам "Динамо", что "неудачники, которые рассуждают, куда надо было бить", могут лишь "открывать рты на уровне ширинки".

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Персоны
Ирина МорозюкНиколай Морозюк
Тег
ФК Динамо Киев
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