"Жена была, что тут такого?" Алиев назвал свой самый дорогой секс за деньги

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что заплатил 1000 долларов за свой самый дорогой секс.

"Секс за деньги был. Не скрываю. В плане цены было по-разному. Самый дорогой – 1 000 долларов. Это было везде и в России, и в Украине. А в московском стриптиз-клубе "Эгоист" - там просто. Когда было плохое настроение, я туда мог заехать. Жена тогда уже была, ну и что? Что здесь такого?" - рассказал Алиев в интервью Youtube-каналу "Кент".

Футболист уточнил, что в "Эгоист" многие спортсмены приезжали не только за сексом.

"Туда приезжали многие футболисты и многие хоккеисты, там можно было увидеть многих спортсменов, кого угодно. Там было интересно. Туда не только приезжали на секс, а и посидеть, пообщаться. По-быстренькому достал. Лучше чем передернуть", - прокомментировал ситуацию Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алиев ответил согласием на вопрос о возможной работе главным тренером киевского клуба.

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