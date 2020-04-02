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2 апреля • обновлено в 20:35
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"Жена была, что тут такого?" Алиев назвал свой самый дорогой секс за деньги

7.7т
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Бывший полузащитник киевского "Динамо" Александр Алиев признался, что заплатил 1000 долларов за свой самый дорогой секс.

"Секс за деньги был. Не скрываю. В плане цены было по-разному. Самый дорогой – 1 000 долларов. Это было везде и в России, и в Украине. А в московском стриптиз-клубе "Эгоист" - там просто. Когда было плохое настроение, я туда мог заехать. Жена тогда уже была, ну и что? Что здесь такого?" - рассказал Алиев в интервью Youtube-каналу "Кент".

Футболист уточнил, что в "Эгоист" многие спортсмены приезжали не только за сексом.

"Туда приезжали многие футболисты и многие хоккеисты, там можно было увидеть многих спортсменов, кого угодно. Там было интересно. Туда не только приезжали на секс, а и посидеть, пообщаться. По-быстренькому достал. Лучше чем передернуть", - прокомментировал ситуацию Алиев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Алиев ответил согласием на вопрос о возможной работе главным тренером киевского клуба.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Александр Алиев
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