Жена Буяльского выложила свое фото с голой грудью

Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского снялась в откровенной фотосессии.

29-летняя Алина выложила снимки у себя в Instagram и произвела настоящий фурор среди подписчиков. Фото, на котором девушка обнажила свою грудь, в комментария назвали "очень горячим".

Алина Буяльская @buialska.alina

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фотографиями красотки.

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Алина Буяльская @buialska.alina

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января 2019 года Алина порадовала подписчиков в Instagram сексуальной фотосессией.

Девушка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в колготках и свитере, а также в колготках в крупную сетку и прозрачном топе.

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