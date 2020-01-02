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2 января • обновлено в 22:35
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Жена Буяльского выложила свое фото с голой грудью

2.3т
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Супруга полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского снялась в откровенной фотосессии.

29-летняя Алина выложила снимки у себя в Instagram и произвела настоящий фурор среди подписчиков. Фото, на котором девушка обнажила свою грудь, в комментария назвали "очень горячим".

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Жена Буяльского выложила свое фото с голой грудью

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться и другими фотографиями красотки.

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Алина Буяльская

Алина Буяльская

@buialska.alina

Новости
"Грудь ушла": жена футболиста сборной Украины разделась в Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января 2019 года Алина порадовала подписчиков в Instagram сексуальной фотосессией.

Девушка опубликовала несколько снимков, на которых она позирует в колготках и свитере, а также в колготках в крупную сетку и прозрачном топе.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Виталий Буяльский
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