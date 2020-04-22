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23 апреля • обновлено в 00:21
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Жена аргентинского футболиста Эсекьеля Гарая показала себя полностью голой

3.5т
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Супруга защитника "Валенсии" и олимпийского чемпиона в составе сборной Аргентины Эсекьеля Гарая опубликовала откровенное фото, в честь отметки в 1,6 млн подписчиков в Instagram.

"1 600 000, спасибо! Эта семья продолжает расти, и я становлюсь всё счастливее, потому что рядом со мной такие удивительные люди", — подписала снимок Тамара Горро.

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Тамара Горро

Тамара Горро

@tamara_gorro

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый экс-голкипер сборной России по футболу Вячеслав Малафеев вместе с супругой Екатериной приняли участие в челлендже с переодеванием.

Вячеслав сперва жонглирует мячами с голым торсом, а его супруга стоит рядом в платье. Затем Малафеев оказывается в платье, а Екатерина во вратарских перчатках стоит топлес.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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