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Засветила грудь: известная спортивная журналистка разделась в мороз на улицах Киева

3.3тЧитать материал на украинском

Известная спортивная телеведущая Анна Тесленко похвасталась эротической фотосессией. На своей странице в Facebook девушка опубликовала снимки, сделанные на улицах Киева.

Журналистка решила принять участие в экстравагантной съемке. Несмотря на мороз, она не побоялась раздеться до нижнего белья в образе снегурочки. "Фоточки с нашей скандальной фотосессии подоспели. Всем, чем обогащалась за жизнь, всегда делюсь с друзьями, а иногда и не с друзьями. Нужно радоваться, быть и работать там, где сердце бьется чаще и вера крепнет. Будьте свободны, ваша Ахава", – обратилась она к своим подписчикам в день своего 35-летия.

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Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анны Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анны Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анны Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анны Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анны Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Анна "Ахава" Тесленко

Facebook Анны Тесленко

Отметим, Анна Тесленко известна украинским болельщикам по работе в программе "Інший футбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, известная украинская телеведущая каналов "Футбол 1/2" произвела настоящий фурор в Instagram своими снимками с отдыха в Таиланде.

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Персона
Ахава Тесленко
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
Чёто на Украине началась эпидемия селфимания.
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