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"Засуньте поглубже": "слуга народа" Беленюк угодил в сексистский скандал

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Вице-чемпион Олимпиады-2016 Жан Беленюк вызвал возмущение пользователей социальной сети Instagram.

Член партии "Слуга народа" опубликовал фотографию с "золотом" чемпионата мира-2019, которую подписал переделанной фразой из культовой советской комедии "Бриллиантовая рука": "Бабе – цветы, спортсменам – медали! Смотри, не перепутай, Кутузов!"

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Не все поклонники спортсмена оценили его юмор. Часть болельщиков в комментариях обвинили борца в сексизме. "Вам кажется сексизм это ок для людей в 21 веке?", "Вот же быдло", "Возмущена. Для нардепа писать что-то подобное – стыд. Хотя там вся партия выдает", "Засуньте свои цветы себе поглубже, и думайте иногда, прежде чем писать", "Это депутат? На старте так обоср***ся. Сексист", "Какая мерзость", – отреагировали пользователи соцсети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Жан Беленюк оконфузился, преувеличив в десятки раз сумму прожиточного минимума.

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Персона
Жан Беленюк
Тег
Партия "Слуга народа"
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Он чистокровный украинец, или украиноязычный еврогабонец?
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филипп филипыч
филипп филипыч
вот умора! подарить женщине цветы уже сексизм? вы че там сбрендили? может и сексом с женщиной заниматься тоже сексизм?)))
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филипп филипыч
филипп филипыч
Popovych Zinaida, типа меня мужиком назови то это сексизм?
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
филипп филипыч, вчи матчастину. Женщине! Не бабе. Ти такий самий як він?
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