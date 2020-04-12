"Заставят пересасывать": Уткин умыл Соловьева за слова про Киев

Известный спортивный комментатор Василий Уткин унизил телеведущего и известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Владимир Соловьев
"Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали", — написал Соловьев на своей странице Twitter в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который "сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России".
@radioutkin
"Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать", — прокомментировал твит Уткин.
@radioutkin
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин заявил, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезно, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно.
В феврале Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".
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