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12 апреля • обновлено в 22:53
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"Заставят пересасывать": Уткин умыл Соловьева за слова про Киев

15.9т
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Известный спортивный комментатор Василий Уткин унизил телеведущего и известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

"Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали", — написал Соловьев на своей странице Twitter в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который "сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России".

"Заставят пересасывать": Уткин умыл пропагандиста Соловьева за слова про Киев

@radioutkin

"Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать", — прокомментировал твит Уткин.

"Заставят пересасывать": Уткин умыл пропагандиста Соловьева за слова про Киев

@radioutkin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин заявил, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезно, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно.

В феврале Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персоны
Василий Уткин Владимир Соловьев
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
ну все,уткин за нас.прада он еще не знает что он за нас
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2
1
Перепил Недо
Перепил Недо
Да разве Соловьёву можно что-то доверить? Если не потеряет, то поломает. Воно таке недолуге.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
а кто такой Уткин, кто в курсе?
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Спорт Раздевалка

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