"Заставят пересасывать": Уткин умыл Соловьева за слова про Киев

Известный спортивный комментатор Василий Уткин унизил телеведущего и известного российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Владимир Соловьев

"Крикни громко, чтобы тебя все в Киеве услышали", — написал Соловьев на своей странице Twitter в ответ на слова Уткина про то, что ему неинтересно мнение телеведущего, который "сбежал от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России".

@radioutkin

"Смотри, будешь плохо сосать, заставят пересасывать", — прокомментировал твит Уткин.

@radioutkin

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Уткин заявил, что в период пандемии Россия абсолютно бесполезно, как государство, так как отсидеться дома любой человек может самостоятельно.

В феврале Соловьев в прямом эфире своего шоу на канале "Россия 1" оскорбил главу Львова Андрея Садового, назвав его "сволочью".

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