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20 декабря • обновлено в 22:36
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"Засс*л": Губерниев разнес Сталина за трагедию под Киевом

2.5т
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко высказался по поводу заслуги Иосифа Сталина в победе СССР во Второй мировой войне.

Журналист выразил мнение о том, что Сталин виноват в многомиллионных потерях, вспомнив о трагедии под Киевом в сентябре 1941 года.

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Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев

МК

"Я хочу понять, почему мы так много позволили врагу, почему потеряли миллионы людей. Для меня жизнь человека имеет большое значение – в России этого не хватает. У нас человеческая жизнь – мусор, до сих пор. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... Я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин засс*л и никуда не высовывался", – приводит слова Губерниева Sports.ru.

Отметим, что битва под Киевом проходила с 7 июля по 26 сентября 1941 года. Операция завершилась поражением советских войск и захватом столицы Украины немецкой армией. Потери СССР составили 700 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь московского "Спартака" Артем Ребров восхитился Иосифом Сталиным и подвергся обструкции в сети.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Вторая мировая война
Персоны
Дмитрий Губерниев Иосиф Сталин
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Где Сталин был первые три дня? Достаточно посмотреть журнал посещений Сталина
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3
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дeбил. На каких фронтах воевало это чyчело, чтобы сметь пасть свою разевать. Я не поклонница Сталина, скорее наоборот, мой прадед был репрессирован в 1937 и paccтрелян. Но Сталин выиграл вoйну, он спас не просто миллионы людей, а целые народы. Только тот, кто сам прошёл вoйну, может судить о таких вещах. Нельзя забывать, что убивал не Сталин, убивали фaшиcты. А сейчас модно винить во всем Сталина, Жукова, а вся фaшиcтская Европа, напавшая на Советский Союз, как бы и не при чем
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
есть еще адекватные россияне, вот и пуйло также падохнет как и джуга-в луже собственной мочи, а братва из кооперативчика "озеро" по-тихому раздерибанит расеюшку и айда на ПМЖ в Омерику...
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