"Засс*л": Губерниев разнес Сталина за трагедию под Киевом

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев жестко высказался по поводу заслуги Иосифа Сталина в победе СССР во Второй мировой войне.

Журналист выразил мнение о том, что Сталин виноват в многомиллионных потерях, вспомнив о трагедии под Киевом в сентябре 1941 года.

Дмитрий Губерниев МК

"Я хочу понять, почему мы так много позволили врагу, почему потеряли миллионы людей. Для меня жизнь человека имеет большое значение – в России этого не хватает. У нас человеческая жизнь – мусор, до сих пор. Поэтому когда читаешь про танковый разгром 1941-го, про Киевский котел... Я не могу, мне дурно. А потом слышу разговоры про товарища Сталина, который выиграл войну. И мне хочется спросить: а где он был в первые три дня? В первые три дня товарищ Сталин засс*л и никуда не высовывался", – приводит слова Губерниева Sports.ru.

Отметим, что битва под Киевом проходила с 7 июля по 26 сентября 1941 года. Операция завершилась поражением советских войск и захватом столицы Украины немецкой армией. Потери СССР составили 700 тысяч человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь московского "Спартака" Артем Ребров восхитился Иосифом Сталиным и подвергся обструкции в сети.

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