"Заносит шестизначные суммы": бывшая жена обвинила Тимощука в рейдерстве

Бывшая супруга Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обвинила экс-игрока "Шахтера" в подкупе судей.

"Вы не представляете, сколько денег Толик уже сжег на суды, на адвокатов. В Европе все очень дорого. Дороже, чем в Украине. Хотя, я уверена, что Толик заносит украинским судьям шестизначные суммы, чтобы те выносили незаконные решения. Бывало, судьи болели, отдыхали, менялись, переносили заседания - лишь бы затянуть процесс. И, в конце концов, нашлась-таки, по моему убеждению, самая продажная судья", - сказала Навроцкая в интервью изданию "Советский спорт".

Надежда Навроцкая и Анатолий Тимощук sovsport.ru

Бывшая супруга футболиста рассказала о подробностях дела.

"Прошлым летом Толик с сообщниками совершили рейдерский захват недвижимости в центре Киева, где я являюсь единственным собственником. И сейчас судья Батрин выносит решение о разделе, по которому все самые дорогие объекты отходят моему бывшему мужу, а самые дешевые - мне с детьми. Меня лишают единственного источника дохода, хотя я, повторюсь, одна воспитываю двух малолетних детей, а Толик уклоняется от уплаты алиментов", - заявила Навроцкая.

По ее словам, украинская судья, очевидно, руководствовалась отнюдь не законами.

"На меня, к примеру, записывают квартиру, которую Толик давно продал другому человеку. А еще землю в Донецке, в которой у Толика неопределенная доля. Может, и 0,001 процента. Я не знаю. По закону так делать нельзя", - добавила Надежда.

Также она рассказала, что суды между ней и Тимощуком проходят не только в Украине, но и в России, и в ЕС.

"Российский суд, кстати, пока меня приятно удивил. Уже приняты превентивные меры, чтобы со спорной недвижимостью не проводилось никаких операций. Для Толика это стало неприятной новостью. Пока он не успел еще проверить на прочность и российский суд. Надеюсь, закон все-таки не будет нарушен", - сказала экс-супруга легенды сборной Украины по футболу.

Как сообщал OBOZREVATEL, между Анатолием Тимощуком и Навроцкой продолжаются судебные разбирательства о разделе совместно нажитого имущества и взысканию алиментов. Ранее Надежда обвинила бывшего мужа, что он прячется за очередную "юбку".

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