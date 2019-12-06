Выкрал детей и порезал ухо: жестокий поступок звезды российского спорта попал на видео

Звезда российского хоккея Никита Зайцев, который выступает в НХЛ за клуб "Оттава Сенаторз", прилетел в Москву, где среди бела дня похитил детей у своей бывшей жены.

Как сообщает телеграм-канал Mash, компания из троих человек – Зайцев, его отец и приятель – ждала, пока бывшая жена спортсмена выйдет на улицу с детьми. Там у женщины, которую сопровождала няня, отобрали двоих малышей, при этом няне порезали ухо.

Бывшая жена хоккеиста Маргарита написала заявление в полицию. Также женщина обратилась за помощью к адвокатам. Зайцев, тем временем, вернулся в расположение канадского клуба. О местонахождении детей ничего не известно.

Ранее в СМИ появилась информация, что Маргарита Зайцева намеревалась отсудить треть дохода своего бывшего супруга в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ (минимальных размеров оплаты труда) в месяц на себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда российского хоккея Александр Овечкин оконфузился в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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