МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Задрала ногу: Свитолина опубликовала эффектное фото с тренировки

2.9тЧитать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к первому в сезоне турниру серии Большого шлема – Открытому чемпионату Австралии.

На своей странице в Instagram в Stories наша теннисистка опубликовала фото с тренировки на одном из кортов. На снимке Свитолина общается со своим тренером Энди Беттлзом, высоко задрав ногу.

Задрала ногу: Свитолина опубликовала эффектное фото с тренировки

Новости
Украинская теннисистка установила рекорд в мировом рейтинге

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 27 января в Мельбурне. В основной сетке турнира стартуют две украинских теннисистки – Элина Свитолина и Леся Цуренко. Еще две наши спортсменки – Ангелина Калинина и Марта Костюк пробились во второй раунд квалификации, а Катерина Завадская уступила в первом матче отбора австралийке Оливии Роговской.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Элина Свитолина не сумела защитить свой титул на супертурнире в Брисбене. В первом официальном матче сезона наша спортсменка проиграла белоруске Александре Саснович.

Читайте все новости по теме "Australian Open" на OBOZREVATEL.

Тема
Australian Open
Персоны
Элина СвитолинаЛеся Цуренко
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги