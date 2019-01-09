Задрала ногу: Свитолина опубликовала эффектное фото с тренировки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает подготовку к первому в сезоне турниру серии Большого шлема – Открытому чемпионату Австралии.

На своей странице в Instagram в Stories наша теннисистка опубликовала фото с тренировки на одном из кортов. На снимке Свитолина общается со своим тренером Энди Беттлзом, высоко задрав ногу.

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Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 27 января в Мельбурне. В основной сетке турнира стартуют две украинских теннисистки – Элина Свитолина и Леся Цуренко. Еще две наши спортсменки – Ангелина Калинина и Марта Костюк пробились во второй раунд квалификации, а Катерина Завадская уступила в первом матче отбора австралийке Оливии Роговской.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Элина Свитолина не сумела защитить свой титул на супертурнире в Брисбене. В первом официальном матче сезона наша спортсменка проиграла белоруске Александре Саснович.