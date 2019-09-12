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12 сентября • обновлено в 14:27
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"За юбку жены": имущество Тимощука может перейти его российской любовнице

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Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая опубликовала в Facebook эмоциональный пост о судебных разборках со своим экс-мужем, ныне тренером ФК "Зенит".

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая были в браке 16 лет

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая были в браке 16 лет

livejournal.com

"В детстве такие мальчики прячутся за юбку мамы, когда становятся старше — за юбку жены, а когда лживее, то за короткую юбку шлюхи. Ну, или как в данном случае — деловой костюм адвокатши. А когда есть деньги, то еще можно спрятаться за мантию очередной продажной украинской судьи... А еще у них есть друзья... Когда человек делает откровенно плохие вещи, а вы позволяете ему не отвечать на вопросы или не задаете их и вовсе, предпочитая темы обобщенные и комфортные, вы соглашаетесь на то, что это ок, когда также кто-то решит насиловать ваших детей, близких или вас самих..." — написала Навроцкая.

Пара рассталась три года назад, но до сих пор не может утрясти финансовый вопрос. В частности, как сообщает российское издание "Фонтанка", Надежда добилась от суда Санкт-Петербурга запрета для своего бывшего мужа проводить сделки с объектами недвижимости в элитном жилом комплексе и блокирования находящихся на счетах Тимощука денежных средств.

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Надежда также претендует на раздел совместно нажитого с футболистом имущества. Речь идет о пяти квартирах, приобретенных Анатолием в феврале-июле 2016 года, и также банковских сбережениях.

По информации СМИ, основные тревоги истицы связаны с опасением, что Тимощук может передать свое имущество третьему лицу или вывести деньги со счетов. Любовницей Тимощука якобы является 41-летняя петербурженка Анастасия Климова, которая регулярно появляется с футболистом на вечеринках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навроцкая заявляла, что, благодаря сотрудничеству с российскими спецслужбами, Тимощук сумел вывести в РФ все свои средства, заработанные за время карьеры.

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Персоны
Надежда Навроцкая Анатолий Тимощук
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70rus xxx
70rus xxx
Селяне,скиньтесь ей СМСками.Опыт имеете.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Ее надо пожалеть? Он эти деньги заработал. Она каким боком? Харю ей набейте,делов то. Тем более в россии. Как замуж выскакивают по рассчету так ничего. Вот и заслуживаете такого отношения
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