"За юбку жены": имущество Тимощука может перейти его российской любовнице

Бывшая жена экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая опубликовала в Facebook эмоциональный пост о судебных разборках со своим экс-мужем, ныне тренером ФК "Зенит".

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая были в браке 16 лет livejournal.com

"В детстве такие мальчики прячутся за юбку мамы, когда становятся старше — за юбку жены, а когда лживее, то за короткую юбку шлюхи. Ну, или как в данном случае — деловой костюм адвокатши. А когда есть деньги, то еще можно спрятаться за мантию очередной продажной украинской судьи... А еще у них есть друзья... Когда человек делает откровенно плохие вещи, а вы позволяете ему не отвечать на вопросы или не задаете их и вовсе, предпочитая темы обобщенные и комфортные, вы соглашаетесь на то, что это ок, когда также кто-то решит насиловать ваших детей, близких или вас самих..." — написала Навроцкая.

Пара рассталась три года назад, но до сих пор не может утрясти финансовый вопрос. В частности, как сообщает российское издание "Фонтанка", Надежда добилась от суда Санкт-Петербурга запрета для своего бывшего мужа проводить сделки с объектами недвижимости в элитном жилом комплексе и блокирования находящихся на счетах Тимощука денежных средств.

Надежда также претендует на раздел совместно нажитого с футболистом имущества. Речь идет о пяти квартирах, приобретенных Анатолием в феврале-июле 2016 года, и также банковских сбережениях.

По информации СМИ, основные тревоги истицы связаны с опасением, что Тимощук может передать свое имущество третьему лицу или вывести деньги со счетов. Любовницей Тимощука якобы является 41-летняя петербурженка Анастасия Климова, которая регулярно появляется с футболистом на вечеринках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навроцкая заявляла, что, благодаря сотрудничеству с российскими спецслужбами, Тимощук сумел вывести в РФ все свои средства, заработанные за время карьеры.

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