МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

''За Украину лайк'': наша легкоатлетка поразила россиян своей красотой

5.1тЧитать материал на украинском

Снимки знаменитой украинской легкоатлетки Юлии Левченко произвели настоящий фурор на одном из популярнейших российских сайтах. Красота нашей соотечественницы не оставила никого равнодушным.

Болельщики из России восхищаются внешностью 21-летней киевлянки.

"Топ!", "Милашка", "Шикардос", "Хорошенькая", "За Украину лайк", - не скупятся на комплименты юзеры.

''За Украину лайк'': наша легкоатлетка поразила россиян своей красотой
''За Украину лайк'': наша легкоатлетка поразила россиян своей красотой
''За Украину лайк'': наша легкоатлетка поразила россиян своей красотой
''За Украину лайк'': наша легкоатлетка поразила россиян своей красотой

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также полюбоваться фотогалереей украинки.

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Юлия Левченко

Юлия Левченко

sports.ru

Новости
"Секс-символ": в России восхитились красотой украинской чемпионки

В 2017-м киевлянка стала серебряной призеркой на чемпионате мира по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Ранее Левченко выиграла чемпионат Европы, установив попутно два рекорда.

Не так давно Юля покорила сеть своим рекордным выступлением, собрав сотни восторженных комментариев.

В конце августа прошлого года Левченко вызвала фурор в Instagram своей необычной фотосессией.

Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Тема
легкая атлетика
Персона
Юлия Левченко
Место
Россия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
5
Смешно
11
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Странно. А упоротые хохлы утверждают, что русские ненавидят украинцев
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги