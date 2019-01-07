''За Украину лайк'': наша легкоатлетка поразила россиян своей красотой

Снимки знаменитой украинской легкоатлетки Юлии Левченко произвели настоящий фурор на одном из популярнейших российских сайтах. Красота нашей соотечественницы не оставила никого равнодушным.

Болельщики из России восхищаются внешностью 21-летней киевлянки.

"Топ!", "Милашка", "Шикардос", "Хорошенькая", "За Украину лайк", - не скупятся на комплименты юзеры.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям также полюбоваться фотогалереей украинки.

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

Юлия Левченко sports.ru

В 2017-м киевлянка стала серебряной призеркой на чемпионате мира по легкой атлетике в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Ранее Левченко выиграла чемпионат Европы, установив попутно два рекорда.

Не так давно Юля покорила сеть своим рекордным выступлением, собрав сотни восторженных комментариев.

В конце августа прошлого года Левченко вызвала фурор в Instagram своей необычной фотосессией.