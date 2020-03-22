Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова похвасталась в Instagram своей откровенной фотографией, сделанной на Гаваях.

В кадре 27-летняя спортсменка изображена топлес. Ее обнаженную грудь прикрывают только леи — традиционные гавайские цветочные бусы.

"Дух Алохи", — подписала фото по-английски девушка.

Кроме того, в сторис Юлия опубликовала горячее видео с одной из своих тренировок.

Отметим, что Ефимова, которая является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр, регулярно радует своих подписчиков публикациями в бикини. Предлагаем полюбоваться другими горячими снимками российской пловчихи.

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Юлия Ефимова @pryanya93

Ранее Ефимова вместе с подругой прогулялась по калифорнийскому берегу, где сфотографировались без верхней части купальника. Грудь они прикрыли ананасами.

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