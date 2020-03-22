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22 марта • обновлено в 17:44
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Юлия Ефимова показала себя топлес

8.8т
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Знаменитая российская пловчиха Юлия Ефимова похвасталась в Instagram своей откровенной фотографией, сделанной на Гаваях.

В кадре 27-летняя спортсменка изображена топлес. Ее обнаженную грудь прикрывают только леи — традиционные гавайские цветочные бусы.

"Дух Алохи", — подписала фото по-английски девушка.

Кроме того, в сторис Юлия опубликовала горячее видео с одной из своих тренировок.

Отметим, что Ефимова, которая является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр, регулярно радует своих подписчиков публикациями в бикини. Предлагаем полюбоваться другими горячими снимками российской пловчихи.

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

Юлия Ефимова

Юлия Ефимова

@pryanya93

Ранее Ефимова вместе с подругой прогулялась по калифорнийскому берегу, где сфотографировались без верхней части купальника. Грудь они прикрыли ананасами.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Юлия Ефимова
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Он Алекс
Он Алекс
Она не глупая в скрепном Крыму топлес...
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0
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Санин Влад
Санин Влад
Она не знаменитая спортсменка а знаменитая шмара если такие фото выкладывает значит спит с богатыми кавказцами)))))))
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1
1
Julius Evola
Julius Evola
Санин Влад, как твои дети?)
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0
0
Julius Evola
Julius Evola
Русская красавица, которой гордится обозреватель))
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