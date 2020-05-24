Ястремская в соблазнительном наряде впечатлила тренировкой на пляже

Максим Богданов Раздевалка 19:44, 24.05.2020

Знаменитая украинская теннисистка Даяна Ястремская показала, как тренируется на карантине.

25-я ракетка мира в соблазнительном зеленом спортивном костюме на пляже в Одессе позанималась с петлями TRX.

В комментариях под видео пользователи не сдерживают эмоций, восхищаясь внешними данными украинки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая Ястремская произвела фурор в сети, опубликовав у себя в Instagram страстную фотографию в ярком боди.

13 мая Ястремская попробовала себя в новом амплуа, записав свою первую песню под названием "Тысячи меня" и опубликовав ее у себя на YouTube-канале.

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Спорт Раздевалка

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