Яркая блондинка в команде Усика и Ломаченко: фото диетолога боксеров
Личный врач-диетолог украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко Екатерина Толстиков является едва ли не единственной девушкой в командах спортсменов.
Очаровательная блондинка уже длительное время сотрудничает с боксерами и тщательно следит за их питанием. Именно Толстикова помогает Александр Усику правильно набирать вес для того, чтобы максимально комфортно вписаться в супертяжелую весовую категорию.
При этом она отмечает, что Ломаченко и Усик имеют разные задачи: если Александр набирает вес, то Василий чаще его сбрасывает. Екатерина следит, что бы наш чемпион легкого веса делал это не экстренно, а постепенно.
Толстикова активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, имея более 35,5 тысяч подписчиков. Девушка делится фотографиями со своими подопечными, а также рассказывает о повседневной жизни. Предлагаем вашему вниманию самые яркие снимки диетолога Усика и Ломаченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик рассказал, что комфортно себя чувствует в супертяжелом весе.