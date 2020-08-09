Яна Клочкова прокомментировала свое ограбление
Самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр Яна Клочкова лаконично прокомментировала свое ограбление.
Неприятная ситуация произошла 7 августа, когда знаменитая пловчиха отмечала 38-й день рождения.
"Друзья! Это происходит с нами здесь и сейчас! Нас грабят в охраняемых комплексах с охраной и консьержами. Что будет дальше? Мы надеемся, что наша власть и правоохранительные органы расследуют это дело", – прокомментировала у себя в сторис ситуацию Яна.
Напомним, что Яна завершила карьеру 12 лет назад, но до сих пор радует всех поклонников роскошными фотографиями.
Сейчас девушка воспитывает сына, много путешествует и ведет красивый Instagram.
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