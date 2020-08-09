Яна Клочкова прокомментировала свое ограбление

Самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр Яна Клочкова лаконично прокомментировала свое ограбление.

Неприятная ситуация произошла 7 августа, когда знаменитая пловчиха отмечала 38-й день рождения.

"Друзья! Это происходит с нами здесь и сейчас! Нас грабят в охраняемых комплексах с охраной и консьержами. Что будет дальше? Мы надеемся, что наша власть и правоохранительные органы расследуют это дело", – прокомментировала у себя в сторис ситуацию Яна.

Комментарий Яны Клочковой Instagram Яны Клочковой

Яна Клочкова отреагировала на новость об ограблении Instagram Яны Клочковой

Напомним, что Яна завершила карьеру 12 лет назад, но до сих пор радует всех поклонников роскошными фотографиями.

Сейчас девушка воспитывает сына, много путешествует и ведет красивый Instagram.

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