"Я живая женщина": Канделаки впервые прокомментировала секс с Милевским

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки впервые прокомментировала слова Артема Милевского о том, что у них был секс.

"У меня было много увлечений в Грузии и в России тоже. И не забывайте, что я вообще-то второй раз замужем. И из тех 10 лет, что мы с Василием [Бровко] вместе, мы официально женаты три года. У нас разные периоды были: мы сходились, расходились. Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет", - заявила Канделаки в программе "Дай Дудя" на радио "Эхо Москвы".

Тина Гивиевна лишь отметила один нюанс.

"Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, - что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни - это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье", - подытожила грузинская россиянка.

Как сообщал OBOZREVATEL экс-футболист сборной Украины Артем Милевский признался, какую максимальную сумму заплатил за секс.

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