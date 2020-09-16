Я не проститутка, я просто хочу любви, – ведущая "Матч ТВ"

Популярная российская ведущая "Матч ТВ" Мария Орзул заявила, что она не проститутка, а просто хочет любви.

Телезвезда сделала такое заявление в рамках нового проекта телеканала, где ведущие программ будут отвечать на комментарии хейтеров

Администраторы страницы отметили, что иногда журналистам пишут очень необычные сообщения. Первой в ролике появилась Мария Орзул, которая сначала недоуменно отреагировала на вопрос, как дела, а потом выразила бурю эмоций на сообщение "Орзул — не проститутка".

"Вот! Наконец-то! Друзья, я не проститутка. Я просто ведущая Матч ТВ, которая хочет любви. Всем спасибо", — заявила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спортивный ведущий телеканала "Матч ТВ" Сергей Розанов в прямом эфире сделал предложение своей девушке и коллеге Элеоноре Хабибулиной.