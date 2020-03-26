Лидер сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка показал, как проводит свое время на карантине из-за пандемии коронавируса.
30-летнему полузащитнику "Шахтера" приходится самому делать всю уборку в доме.
"Боюсь представить, что может быть через пару недель. Коронавирус, хватит, а то я этого не переживу", - подписал Коноплянка у себя в Instagram фото, на котором изображен с пылесосом и шваброй.
Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы по волейболу, выступающий за казанский "Зенит", Эрвин Нгапет, призвал всех оставаться дома, чтобы прекратить распространение коронавируса.
Напомним, что легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус рассказал, какими лекарствами лечился во время болезни.
Ранее Мальдини назвал главные симптомы, которые испытал во время болезни.
Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.