Лидер сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка показал, как проводит свое время на карантине из-за пандемии коронавируса.

30-летнему полузащитнику "Шахтера" приходится самому делать всю уборку в доме.

"Боюсь представить, что может быть через пару недель. Коронавирус, хватит, а то я этого не переживу", - подписал Коноплянка у себя в Instagram фото, на котором изображен с пылесосом и шваброй.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион Европы по волейболу, выступающий за казанский "Зенит", Эрвин Нгапет, призвал всех оставаться дома, чтобы прекратить распространение коронавируса.

Напомним, что легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус рассказал, какими лекарствами лечился во время болезни.

Ранее Мальдини назвал главные симптомы, которые испытал во время болезни.

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