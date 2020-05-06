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6 мая • обновлено в 23:08
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"Выросла третья нога": экс-футболист сборной Англии Картон Коул рассказал о конфузе с виагрой

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В 2009 году нападающий Карлтон Коул был вызван в сборную Англии на товарищеский матч против Нидерландов. Партнеры по команде обманом заставили его выпить таблетку виагры перед тренировкой.

"У меня началась эрекция, хоть я и не чувствовал сексуального возбуждения. Я был самым быстрым на поле, ведь у меня выросла третья нога", – цитирует слова бывшего футболиста издание The Sun.

Карлтон Коул против сборной Украины

Карлтон Коул против сборной Украины

Daily Mail

Экс-форвард "Тоттенхэма" Джермейн Дефо рассказал, что они с партнерами решили предложить "особую витаминку" именно Коулу, потому что он всегда улыбался и был самым веселым в команде. Фабио Капелло, который тогда тренировал сборную Англии, про розыгрыш с виагрой ничего не узнал.

Отметим, что Коул провел семь матчей в составе национальной команды, не сумев отличиться забитым голом. Во всех случаях он появлялся на поле со скамейки запасных.

Как сообщал OBOZREVATEL, алжирский футболист французского "Анже" был арестован за мастурбацию.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тег
сборная Англии по футболу
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