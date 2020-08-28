Выгнанную со свадьбы невесту чемпиона мира, которая оказалась эскортницей, оправдали подруги

Максим Иншаков Раздевалка 23:02, 28.08.2020 Обновлено: 23:13, 28.08.2020

Подруги невесты чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, которую он выгнал прямо со свадьбы, прокомментировали информацию о том, что Мадина якобы работала в сфере эскорт-услуг.

Знакомые девушки в интервью mk.ru назвали обвинения в ее адрес оговором. По их словам, девушка была из обеспеченной семьи, поэтому не нуждалась в деньгах и работала фитнес-тренером "исключительно для души".

При этом порочащие честь невесты кадры были сняты несколько лет назад, когда Мадина встречалась с другим мужчиной. Однако им пришлось расстаться, так как он оказался женат.

"Но с тех пор прошло несколько лет, и Мадина совершенно искренне полюбила Заура", — заявила одна из подруг.

Знакомые девушки считают, что свадьбу расстроила жена бывшего возлюбленного Мадины, которая могла "добыть" ролики в телефоне мужа и выжидала удобный момент для мести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разгар торжества Сидакову и нескольким гостям прислали на телефоны сообщения с видеороликами, на которых избранница спортсмена позирует в неподобающем виде. После этого жених схватил невесту за волосы и выгнал из ресторана.

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Спорт Раздевалка

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