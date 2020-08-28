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Выгнанную со свадьбы невесту чемпиона мира, которая оказалась эскортницей, оправдали подруги

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
1,7 т.
Заурбек Сидаков

Заурбек Сидаков выгнал Мадину со свадьбы.

Подруги невесты чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, которую он выгнал прямо со свадьбы, прокомментировали информацию о том, что Мадина якобы работала в сфере эскорт-услуг.

Знакомые девушки в интервью mk.ru назвали обвинения в ее адрес оговором. По их словам, девушка была из обеспеченной семьи, поэтому не нуждалась в деньгах и работала фитнес-тренером "исключительно для души".

При этом порочащие честь невесты кадры были сняты несколько лет назад, когда Мадина встречалась с другим мужчиной. Однако им пришлось расстаться, так как он оказался женат.

"Но с тех пор прошло несколько лет, и Мадина совершенно искренне полюбила Заура", — заявила одна из подруг.

Знакомые девушки считают, что свадьбу расстроила жена бывшего возлюбленного Мадины, которая могла "добыть" ролики в телефоне мужа и выжидала удобный момент для мести.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разгар торжества Сидакову и нескольким гостям прислали на телефоны сообщения с видеороликами, на которых избранница спортсмена позирует в неподобающем виде. После этого жених схватил невесту за волосы и выгнал из ресторана.

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