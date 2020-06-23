Канделаки о сексе с Милевским: выглядит крайне печально

Генеральный продюсер российского канала "Матч ТВ" и телеведущая Тина Канделаки была поражена тем, что нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал о сексе с ней.

"Я могу поразиться в очередной раз, что Артем хвастается, что у него был секс с женщиной. Обычно среди мужчин считалось не по-джентльменски рассказывать какие-то личные истории и хвастаться, что у тебя был с кем-то секс. Ну, что я могу сказать – на здоровье. Надеюсь, что это не единственное достоинство Артема, он все-таки был неплохим футболистом. Но вот так вот заявлять, что у него был секс со мной... Выглядит крайне печально, честно говоря, потому что получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было", – рассказала Канделаки в интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Напомним, что ранее Милевский признался в интимных отношениях с журналисткой, вспомнив, как они познакомились.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда российского MMA Олег Тактаров рассказал о своих отношениях с Канделаки и вспомнил совет, который дал ей во время одного из разговоров.