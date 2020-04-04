"Вы какие-то придурошные": Морозюк устроила скандал из-за коронавируса

Жена бывшего футболиста "Динамо" Николая Морозюка Ирина обрушилась на своих подписчиков в Instagram, которые не поверили, что она две недели назад переболела коронавирусом.

Ирина Морозюк @irina_moroziuk

По словам девушки у нее были необычные симптомы, что вызвало недоверие у пользователей.

"Кто говорит, что я вру – вы какие-то придурошные. Я рассказываю, как есть. Я рада, что переболела именно в такой форме. Дай бог, чтобы у меня теперь был иммунитет. Я счастлива, что сейчас им переболела. Дай бог, чтобы у меня были эти антитела и чтобы в этом году я уже не болела коронавирусом", – цитирует Морозюк tribuna.com.

Ранее голкипер английского футбольного клуба "Астон Вилла" Пепе Рейна, выздоравливающий от коронавируса, назвал три основных симптома, которые преследовали его во время недуга.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный итальянский футболист Паоло Мальдини, у которого был диагностирован коронавирус особо отметил у себя при болезни сильную боль и давление в груди.

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