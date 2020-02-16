Все простят: волейболистка сборной Турции покорила сеть

Волейболистка сборной Турции и команды "Кале 1957 Спор" Мислина Килич имеет более 30 тысяч поклонников в Instagram, которые пристально следят за изменениями в ее жизни.

Даже самые отчаянные турецкие фанаты простят 23-летнюю девушку, которая начинала свою карьеру в "Галатасарае", после чего выступала за злейших врагов команды – стамбульский "Бешикташ". В составе сборной Килич принимала участие в чемпионате мира по волейболу до 20 лет в 2015 году и Волейбольной Лиге наций в 2018 году.

Мислина Килич

Сейчас девушка пошла на понижение в классе, присоединившись к команде, которая выступает во втором по силе турецком дивизионе, но это не мешает ей радовать подписчиков свежими снимками.

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