Вратарь сборной Украины рассказал про порно со своей девушкой

Вратарь сборной Украины по футболу Андрей Лунин признался, что последний раз смотрел фильмы для взрослых несколько лет назад.

"Смотрел давно. Года два назад. По предложению Насти. "Ломался" ли я ? Нет. Предложить такое — это уже... а "ломаться"... Зачем "ломаться"?" — сказал Лунин в эфире Youtube-канала ОТДУШИВДУШУ.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться фотографиями Анастасии Томазовой, которая в ближайшее время должна стать супругой голкипера "Реала".

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Instagram Анастасии Томазовой

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Анастасия Томазова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что голкипер "Реала" Люка Зидан этим летом покинет мадридский клуб. Вторым вратарем в новом сезоне будет украинец Андрей Лунин.

Прошлый сезон Андрей Лунин провел в аренде в "Леганесе", где довольствовался ролью запасного. Вновь внимание спортивного мира украинец обратил на себя в начале лета, когда в составе молодежной сборной Украины (U-20) выиграл чемпионат мира и получил приз лучшему голкиперу турнира.

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