Впервые в истории: российская чемпионка по фигурному катанию ушла из спорта и показала пикантные фото

Известная российская фигуристка, олимпийская чемпионка Игр в Сочи-2014 Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.

Аделина Сотникова Instagram

Сотникова прославилась как первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании. До этого в данной дисциплине на Играх на протяжении многих десятилетий не удавалось победить никому из представительниц СССР (в 1994 году "золото" выиграла украинка Оксана Баюл).

В активе 23-летней россиянки Сотниковой есть также "серебро" двух чемпионатов Европы (2013, 2014).

Аделина Сотникова Instagram

Не в последнюю очередь решение о завершении карьеры связано с тем, что в феврале Сотникова перенесла операцию: сейчас она находится лишь в начале восстановления.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть яркие снимки Аделины Сотниковой.

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Аделина Сотникова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL,знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова 26 февраля объявила об уходе из спорта. Россиянка с яркими внешними данными всегда привлекала к себе внимание не только игрой, но и многочисленными любовными романами.

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